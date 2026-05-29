У Верховній Раді закликали ізраїльських діячів припинити оцінювати історію за радянськими джерелами

Народні депутатки Ольга Василевська-Смаглюк та Вікторія Кінзбурська, які очолюють міжпарламентську групу дружби «Україна–Ізраїль», відреагували на критику з боку Ізраїлю через перепоховання голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника в Україні.

У спільній заяві депутатки наголосили, що Україна шанує пам’ять жертв Голокосту, засуджує нацизм і високо цінує підтримку Ізраїлю у війні проти Росії. Водночас вони назвали недоречними категоричні оцінки діячів українського визвольного руху, які, за їхніми словами, боролися як проти нацистського режиму, так і проти радянського тоталітаризму.

Авторки заяви зазначили, що історія багатьох народів містить складні періоди боротьби за незалежність і супроводжується моральними та політичними суперечностями. Як приклад вони навели Менахема Беґіна — одного з керівників єврейської підпільної організації «Ецель», яка боролася проти британського мандату в Палестині, здійснюючи теракти.

Також депутатки нагадали, що у часи Українська Народна Республіка було створене окреме міністерство у справах єврейської громади. Вони згадали одного з міністрів у єврейських справах УНР Вульфа Лацького та наголосили на спільній історичній спадщині українців і євреїв.

Депутатки закликали до професійного діалогу істориків та роботи спільної українсько-ізраїльської історичної комісії. На їхню думку, використання виключно радянських і російських джерел може призводити до викривлення історичних подій і пропагандистських маніпуляцій.

Раніше уряд України ухвалив рішення про перепоховання Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. Після ексгумації у Люксембурзі останки доправили до Києва, а 25 травня відбулося урочисте перепоховання.

Це рішення викликало критику з боку Міністерство закордонних справ Ізраїлю та меморіального комплексу Яд Вашем. В Ізраїлі чомусь заявили, що державне вшанування Мельника, якого там вважають пов’язаним із нацистами, викликає серйозне занепокоєння.