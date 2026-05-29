Temu оштрафували в ЄС через отруйні іграшки

Європейський Союз завдав одного з найжорсткіших ударів по китайському онлайн-ритейлеру Temu — компанію оштрафували на €200 млн за продаж небезпечних товарів на платформі, повідомляє BBC. Йдеться про системні порушення правил безпеки продукції, що потрапляла до споживачів у країнах ЄС. Під приціл регуляторів потрапили, зокрема, дитячі іграшки та зарядні пристрої, які могли становити пряму загрозу для здоров’я та життя користувачів.

У Єврокомісії заявили, що Temu не змогла належним чином виявити та оцінити ризики, пов’язані з товарами на платформі. Регулятор підкреслив: компанія фактично не забезпечила достатнього контролю за безпекою продукції, яка масово продавалася в Європі.

Окремо було зазначено, що розслідування проводилося із застосуванням так званого “таємного шопінгу”. Незалежна тестова організація виявила тривожні результати: значна частина зарядних пристроїв не пройшла базові перевірки електробезпеки, а дитячі товари містили небезпечні хімічні речовини або мали дрібні елементи, що можуть спричинити задуху.

Окрім штрафу, Temu зобов’язали до 28 серпня подати план усунення порушень. Після цього Єврокомісія протягом двох місяців оцінить, чи достатні вжиті заходи для виправлення ситуації.

У самій компанії з рішенням не погодилися, заявивши, що штраф є непропорційним, та повідомили про намір розглянути подальші юридичні кроки. Справу Temu вже називають одним із найгучніших сигналів від ЄС щодо посилення контролю за онлайн-ринками та безпекою товарів на цифрових платформах.

