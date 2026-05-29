Червень принесе і літню спеку, і сильні зливи - прогноз

Червень 2026 року обіцяє Україні справжній літній мікс — від сонячної спеки на півдні до прохолодних і більш мінливих днів у західних та північних регіонах. Синоптики прогнозують загалом комфортну літню погоду, але з частими грозами та помітними коливаннями температури протягом місяця.

У середньому по країні температура повітря триматиметься в межах +19…+23°C, що трохи вище кліматичної норми. Найтепліше традиційно буде на півдні — там стовпчики термометрів можуть підніматися до +29°C, тоді як на заході значення будуть стриманішими — близько +19…+26°C.

Північ України зустріне червень дощами та температурою близько +21°C. Уже з перших днів погода стане мінливою: сонячні періоди чергуватимуться з грозами. Справжнє тепло прийде у другій декаді — вдень до +24…+28°C, вночі +12…+17°C. Найбільш стабільний і теплий період очікується близько середини місяця. Втім, кінець червня знову принесе сильні грози та зливи, хоча температури залишаться літніми — до +27°C.

У центральних областях погода буде схожою на північ. Початок місяця — нестійкий, із дощами та грозами. Найтепліший період припаде на середину червня, коли денні температури сягатимуть +26…+28°C. У третій декаді знову зросте кількість опадів — можливі сильні зливи при +22…+24°C.

Захід традиційно залишатиметься найпрохолоднішим регіоном. На початку місяця температура становитиме +19…+21°C із дощами. Найкомфортніша погода очікується з 12 по 17 червня — сонячно, до +24…+26°C. Після цього знову повернуться грози та дощі, які зберігатимуться майже до кінця місяця.

Південні області зустрінуть справжнє літо вже на початку місяця. Температура коливатиметься від +22 до +29°C. Середина червня стане найспекотнішою, але водночас і найгрозовішою — майже щоденні короткочасні зливи не заважатимуть літньому теплу.

На сході очікується найвищий температурний фон — подекуди до +30°C. Червень тут буде поєднувати спеку та грозову активність, особливо у другій і третій декадах.

Столицю, за прогнозами, чекає доволі прохолодний і хмарний червень із частими дощами — майже половина днів місяця може дощити.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.