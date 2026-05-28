Поле бою в Україні стало тестовим майданчиком для західної зброї

Україна запустила державну програму «Випробування в Україні», яка дозволяє західним оборонним компаніям тестувати свою зброю та дрони безпосередньо в умовах бойових дій. Ініціатива стартувала влітку 2025 року та вже викликала значний міжнародний інтерес.

Сотні іноземних виробників подали заявки на участь у програмі. Частина з них уже тестує свої розробки на українських полігонах і в реальних бойових умовах, повідомляє Business Insider. Йдеться як про великі оборонні корпорації, так і про технологічні стартапи. Вони випробовують ударні та морські дрони, системи протидії безпілотникам, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та рішення на базі штучного інтелекту.

За словами гендиректора української оборонної платформи Brave1 Андрія Гриценюка, Україна фактично стала країною №1 у світі за використанням безпілотних систем, а бойовий досвід дозволяє швидко перевіряти ефективність нових технологій.

У рамках програми деякі компанії вже зіткнулися з тим, що їхні розробки не витримують умов фронту. Водночас співпраця з українськими військовими дозволяє оперативно доопрацьовувати системи та інтегрувати їх у реальні бойові сценарії.

Українські фахівці зазначають, що темпи змін на полі бою є надзвичайно швидкими — окремі типи безпілотників оновлюються кожні кілька місяців, що змушує виробників адаптуватися до нових вимог значно швидше, ніж у традиційній оборонній індустрії.

На тлі цього Україна дедалі більше розглядається як глобальний центр військових інновацій, а її досвід у сфері дронів і сучасних бойових технологій уже привертає увагу країн НАТО та партнерів на Близькому Сході.

Як повідомляло раніше ForUa, майже $5,5 мільярдів зібрали для закупівлі зброї для України у США.