США не підтримали заяву в ООН із засудженням погроз РФ атакувати Київ

У штаб-квартирі Організація Об’єднаних Націй 26 травня майже 50 держав засудили погрози Росії на адресу дипломатичних місій у Києві після заяв Москви про можливі “систематичні удари” по українській столиці.

Спільну заяву держав зачитав постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

“Ми засуджуємо нещодавні погрози Росії дипломатичним установам та посольствам у Києві. Це те, з чим ми не можемо миритися”, — йдеться у заяві.

Документ підтримали країни Європи, а також Японія та Південна Корея. Водночас США серед підписантів не було.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що російські війська нібито розпочинають “послідовне здійснення системних ударів” по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві.

У російському відомстві також закликали іноземних громадян, дипломатів і представників міжнародних організацій залишити Київ, а мешканців столиці — не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

На ці заяви відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації.

“Зараз як ніколи важливо уникнути будь-якої ескалації конфлікту, який уже завдав руйнівних наслідків цивільному населенню та ризикує ще більше віддалити перспективу миру”, — заявив він під час засідання Ради Безпеки ООН.

Раніше через нові погрози Москви щодо масованих ударів по Україні тимчасового повіреного РФ викликали до Європейська комісія.

На тлі цих заяв світові лідери також відреагували на масовану атаку РФ по Україні в ніч на 24 травня, коли російські війська завдали ударів ракетами та дронами по Києву. Тоді пошкодження зафіксували в усіх районах столиці, загинули люди, десятки отримали поранення.