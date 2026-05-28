Ескалація на передовій: бої на півдні загострюються

На Запорізькому напрямку українські Сили оборони продовжують активні контратакувальні дії, утримуючи ініціативу на окремих ділянках фронту, зокрема в районі Степногірського відтинку. Водночас російські війська не припиняють спроб тиску та зберігають високу інтенсивність бойових дій, повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, ситуація на південному напрямку залишається динамічною: противник намагається діяти на кількох ділянках одночасно, зокрема атакує острови на Дніпрі в районі Херсонщини. Запорізький фронт, як зазначає експерт, залишається одним із пріоритетних для російських сил.

Водночас українські підрозділи не лише стримують атаки, а й проводять успішні контратакувальні операції. Зокрема, у районі Степногірська діють окремі штурмові підрозділи, які виконують завдання зі зміцнення позицій та витіснення противника з окремих ділянок.

Попри локальні успіхи Сил оборони, ситуація на цьому відтинку залишається напруженою. Російська армія продовжує штурмові дії та, за оцінками військових, може готуватися до масштабнішої літньої наступальної кампанії.

Експерти зазначають, що ознаки активізації противника свідчать про спроби посилити тиск одразу на кількох напрямках, що робить південний фронт одним із ключових у поточній фазі війни.

