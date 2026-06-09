Болгарія не планує нових поставок зброї Україні, – міністр оборони Стоянов

Болгарія вирішила більше не постачати зброю Україні, адже ця війна має бути вирішена дипломатичним шляхом, а не на полі бою. Таку заяву зробив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляють BTA, The Sofia Globe.

Стоянов наголосив, що Болгарія бачить позиційну війну на полі бою в Україні, тож, на їхню думку, скільки б озброєння не накопичувалося, єдине, чого досягають сторони – це втрат людських життів.

Він закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів та “шукати справедливого миру, який має бути визначений двома сторонами, що беруть участь у конфлікті”.

Стоянов уточнив, що роль ЄС “звісно, надзвичайно важлива”, однак “було б важко відвести цю роль посереднику з тієї простої причини, що Європейський Союз також допомагав Україні в її зусиллях у цій війні”.

– Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо зброї, тому ми не передбачаємо надання більшої кількості зброї українській армії, – підсумував міністр.

Зауважимо, що Стоянов входить до уряду на чолі з прем’єр-міністром Руменом Радєвим, який, перебуваючи на посаді протягом останнього місяця, мало говорив про Україну, наслідуючи попередній досвід Радева під час президентства, коли він виступав проти військово-технічної допомоги Україні та закликав до “дипломатичного вирішення”.

18 травня 2026 року, виступаючи після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, Радев висловився на цю тему лише після того, як його запитав про це журналіст.

– Настав час для дипломатії, бо ця тривала війна виснажує всі залучені сторони та підтримує її, – заявляв Радев.

ForUA нагадує, у березні президент Володимир Зеленський і прем’єр Болгарії Андрій Гюров підписали десятирічну безпекову угоду між Києвом та Софією.

Документ передбачав продовження військової підтримки України, спільне виробництво зброї, зокрема дронів, а також співпрацю в енергетиці.