Масові заворушення спалахнули у столиці Північної Ірландії

У Белфасті спалахнули заворушення після нападу з ножем, що стався в понеділок ввечері на півночі міста.

У місті підпалили будинки та автомобілі, а рух усього громадського транспорту було призупинено, повідомляє ВВС.

30-річний суданський чоловік має з'явитися в суді в середу за звинуваченням у спробі вбивства. Йому також висунуто звинувачення у володінні предметом з лезом у громадському місці та погрозах вбивством. Чоловік у віці близько 40 років залишається в лікарні з серйозними травмами очей, шиї та спини після нападу.

Кілька людей, серед яких один із палицею для ірландського хокею, протистояли нападнику до прибуття поліцейських.

Поліція Північної Ірландії закликала до спокою, оскільки у відповідь на напад по всій Північній Ірландії спалахнули "поодинокі осередки безладу". Люди зібралися в кількох місцях, зокрема в Лондондеррі, Антрімі, Ньютаунабеї, Баллімені, Бангорі та Белфасті.

Деякі протести пройшли мирно, але в ряді районів спалахнуло насильство. Група з близько 100 людей у масках у східному Белфасті вибивала двері та розбивали вікна. Значна частина з них – підлітки. Також було підпалено сміттєві баки та автобус.

Пожежно-рятувальна служба Північної Ірландії відреагувала на 62 інциденти у вівторок ввечері. Найближчими днями на вулицях буде посилено поліцейську присутність.

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