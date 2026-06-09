Сили оборони відкинули російські війська від Лимана

Третій армійський корпус разом із суміжними підрозділами та бійцями К-2 зміг відкинути російські війська на значну відстань від Лимана, повідомив начальник розвідки 120-ї бригади ТрО Федір Шаповалов.

За його словами, попри складну урбанізовану місцевість, українським захисникам вдалося суттєво покращити ситуацію навколо міста. Наразі, як зазначив військовий, окупанти можуть лише «укроплювати своєю кров’ю» територію Національного парку «Святі Гори».

Також у бригаді впровадили нові підходи до управління, покращили обмін розвідданими та підготовку особового складу. Вже понад 20 підготовлених екіпажів працюють на напрямку та демонструють результат.

Окремо Шаповалов наголосив, що росіяни активно розвивають дрони, однак українські військові адаптуються. Зокрема, наземні роботизовані комплекси вже доставили на позиції понад 40 тонн провізії та боєприпасів, допомагаючи підтримувати логістику навіть під загрозою атак БПЛА.

Як повідомляло раніше ForUa, у травні співвідношення звільнених та втрачених територій становить майже плюс сто квадратних кілометрів на користь ЗСУ.