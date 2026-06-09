Фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Єврокомісія у вівторок, 9 червня, представила новий, 21-й пакет санкцій проти Росії. Він зосереджений на енергетиці, фінансових послугах і криптовалютах, торгівлі, а також уперше — на рибальстві.

Як повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації санкційного пакета в Брюсселі, нові обмеження стосуватимуться російської енергетики, банків, торговельних і рибальських компаній.

– Сьогодні ми представляємо 21-й пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах із найбільшим впливом: енергетиці, фінансових послугах і криптовалютах, торгівлі, а цього разу вперше також включаємо рибальство, — заявила вона.

Окремо Єврокомісія пропонує заборонити в’їзд до Євросоюзу колишнім російським комбатантам.

Тепер запропонований пакет має розглянути та одноголосно схвалити Рада ЄС.

Ключова мета енергетичних санкцій — обмежити доходи Росії від продажу нафти. Для цього Єврокомісія пропонує тимчасово заморозити механізм коригування цінової стелі на російську нафту.

– Наша цінова стеля на нафту має вбудований механізм коригування для відповідності ринку. Він не був створений для ринкових шоків, подібних до того, що спричинений закриттям Ормузької протоки, тому ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року. Це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи Росії, — пояснила фон дер Ляєн.

ЄС також планує посилити заходи проти російського “тіньового флоту”. До санкційного списку пропонують додати ще 30 суден — на додачу до 632, які вже перебувають під обмеженнями.

Вперше санкції можуть поширити і на судна, що допомагають “тіньовому флоту”, зокрема надають буксирувальні та інші послуги. Крім того, Єврокомісія пропонує запровадити обмеження проти критичної інфраструктури — портів, аеропортів і нафтопереробних заводів, які торгують російською нафтою або переробляють її.

Ще одна пропозиція — обмежити продаж Росії танкерів для скрапленого газу, аналогічно до вже чинних обмежень щодо нафтових танкерів.

У фінансовій сфері 21-й пакет передбачає заборону транзакцій для ще 31 російського банку. Також обмеження можуть запровадити проти 20 банків, криптокомпаній, платформ і нафтотрейдерів у третіх країнах, які обслуговували підсанкційні російські структури та осіб або допомагали обходити санкції.

Вперше ЄС також хоче створити можливість повної заборони на надання послуг із криптоактивами для третіх країн.

У сфері торгівлі Єврокомісія пропонує нові експортні обмеження на товари й технології, які використовує російська військова промисловість.

– Ми спрямовуємо заходи проти більшої кількості металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах. Щодо безпілотників, ми пропонуємо нові заборони на експорт наземного обладнання підтримки, а також систем перешкод і запуску, серед інших товарів. Ми також пропонуємо нові заборони на імпорт низки товарів на суму 60 мільйонів євро. Це стосується певних металів, металевих руд або автозапчастин, — сказала фон дер Ляєн.

У сфері рибальства ЄС уперше пропонує суттєві обмеження на імпорт окремих рибних продуктів, а також повну заборону на деякі з них, зокрема тріску.

Крім того, Євросоюз планує узгодити торговельні обмеження щодо Білорусі, аби вона не могла використовуватися як “чорний хід” для російської торгівлі.

ForUA нагадує, що 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня — до крайнього терміну оновлення цінової стелі на російську нафту.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас раніше анонсувала, що новий санкційний пакет може включати заходи проти російського військово-промислового комплексу та “тіньового флоту” РФ. Також вона повідомляла, що санкції Заходу вже завдали РФ до $1,5 трлн збитків.