Україна та Латвія підписали угоду Drone Deal

У Таллінні президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом, після чого вони підписали Drone Deal. Про це повідомляє Офіс Президента.

Угода Drone Deal, підписана президентом України та прем’єр-міністр Латвії, є вже шостою в подібному форматі, яку держава укладає з партнерами, розповів Зеленський.

За його словами, Drone Deal відкриває багато можливостей для України та Латвії у спільному виробництві, зокрема, у співпраці для захисту, яка потрібна на тлі всіх безпекових викликів.

Як пояснили в Офісі Президента, Латвія сприятиме зміцненню оборонних можливостей України. Наприклад, йдеться про підтримку у сфері дронів, засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Угодою передбачається постачання оборонної продукції, фінансування українського виробництва, розвиток співпраці з Україною, обмін технологіями, досвідом та знаннями, зокрема, в побудові інтегрованої системи захисту неба.

Зеленський поінформував Кулбергса про потреби української ППО та подякував за підтримку програми PURL. Прем’єр Латвії повідомив про підготовку наступних внесків.

Крім цього, на зустрічі вони обговорили санкційний тиск на Росію. Зокрема, про посилення санкцій проти російського тіньового флоту, який використовує Балтійське море для транспортування енергоресурсів.