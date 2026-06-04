Російський наступ буксує на всіх ключових напрямках — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська продовжують спроби наступу на кількох ділянках фронту, однак не досягають суттєвих успіхів.

За даними звіту, окупанти активно діють на Сумському напрямку, намагаючись створити «буферну зону», проте просувань не зафіксовано. Аналогічна ситуація спостерігається і на Харківському напрямку — бої тривають, але лінія фронту без змін.

На Куп’янському та Борівському напрямках противник здійснює штурми малими групами, однак українські сили зупиняють атаки та завдають ударів у відповідь.

Особливо напруженою залишається ситуація на Лиманському напрямку, де росіяни намагаються розширити зону контролю, але не мають успіху. Українські підрозділи утримують позиції та проводять контратаки.

На Костянтинівському, Покровському та інших напрямках противник продовжує локальні атаки, однак просування відсутні. Також повідомляється про застосування окупантами заборонених засобів ураження поблизу Костянтинівки.

У Запорізькій та Херсонській областях російські війська діють малими штурмовими групами, але без територіальних здобутків.

Водночас Сили оборони України продовжують завдавати ударів по логістичних і військових об’єктах окупантів, зокрема в Криму та на окупованих територіях півдня.

За оцінкою ISW, російська армія стикається з нестачею ресурсів і не може реалізувати поставлені оперативні цілі, попри активізацію бойових дій на низці напрямків.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти намагаються взяти Костянтинівку в напівоточення: ситуація стрімко загострюється.