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США та Іран обмінялися ударами

США та Іран обмінялися ударами

10 червня сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали ударів по цілях в Ірані у відповідь на збивання гелікоптера.

Американські військові завдали ударів по іранській системі протиповітряної оборони, наземних станціях управління та радіолокаційних пунктах спостереження поблизу Ормузької протоки, використовуючи високоточні боєприпаси з винищувачів ВПС та ВМС США.

"Операція була пропорційною відповіддю на нещодавні атаки на американські війська та міжнародні торгові судна, що проходять через регіональні води. Американські війська залишаються пильними та готовими до оборони проти невиправданої іранської агресії", - повідомляє CENTCOM.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що США атакували кілька об'єктів у містах Джаск, Сірік та Кешм, пошкодивши телекомунікаційну вежу в Сіріку та знищивши два резервуари для води в районі Бемані цього міста.

Іранські військові заявили, що завдали ударів по базах у Йорданії та Кувейті, речник короля Бахрейну повідомив, що ППО його країни відбила іранські атаки, передає Axios.

За словами американського посадовця, у відповіді Іран випустив щонайменше чотири балістичні ракети та кілька безпілотників.

Фото: CENTCOM.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІрангелікоптер
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