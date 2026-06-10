Що означає «податок на OLX» для звичайних людей: хто платитиме, а хто ні

В Україні ухвалено закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, який уже назвали «податком на OLX». Верховна Рада підтримала документ 9 червня 2026 року, а його повноцінний запуск заплановано на січень 2027 року. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши, що нові правила стосуватимуться продажів товарів і надання послуг через онлайн-платформи.

Згідно з ухваленим законом, податковими агентами фактично стануть самі цифрові платформи — такі як OLX, Rozetka, Prom, Kabanchik, Uber та інші. Саме вони будуть зобов’язані автоматично звітувати перед податковою службою та утримувати податки з доходів користувачів.

Передбачено, що податкове навантаження становитиме 10% податку на доходи фізичних осіб, замість стандартних 23%. Таким чином, адміністрування податку переходить від громадян до платформ, що, за задумом авторів, має спростити контроль за доходами в цифровій економіці.

У Міністерстві фінансів оцінюють потенційні додаткові надходження до бюджету на рівні близько 14 млрд гривень щороку. Відомство також наголошує, що в умовах воєнного стану ці кошти спрямовуватимуться на фінансування сектору безпеки та оборони.

Водночас закон передбачає винятки для приватних осіб, які продають особисті речі. Якщо річний обсяг таких продажів не перевищує еквівалент 2000 євро, вони не вважаються підприємницькою діяльністю і не підлягають оподаткуванню.

Уряд пояснює, що нова система має на меті вивести з тіні частину цифрової економіки та створити рівні правила гри для всіх учасників ринку онлайн-торгівлі та послуг.

Як повідомляло раніше ForUa, Рада ухвалила законопроєкт, який запроваджує нові правила оподаткування доходів із цифрових платформ.