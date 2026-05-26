Навколо Одеси будують повноцінну систему захисту від ворога

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" повідомило, що йдеться про превентивні заходи на випадок будь-якого розвитку подій.



По всьому периметру міста продовжуються масштабні інженерні роботи.



Будують:



- протитанкові рови завдовжки в кілька кілометрів;

- бліндажі;

- загородження з колючого дроту;

- "зуби дракона" - бетонні блоки, що перешкоджають руху техніки.



В Одеській ОВА повідомляють, що це не реакція на конкретну загрозу, а завчасна підготовка. Мета - мати готову лінію захисту до того, як вона може знадобитися.

Фото: скріншот.