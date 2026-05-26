﻿
Війна

Навколо Одеси будують повноцінну систему захисту від ворога

Навколо Одеси будують повноцінну систему захисту від ворога

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" повідомило, що йдеться про превентивні заходи на випадок будь-якого розвитку подій.


По всьому периметру міста продовжуються масштабні інженерні роботи.

Будують:

- протитанкові рови завдовжки в кілька кілометрів; 
- бліндажі; 
- загородження з колючого дроту; 
- "зуби дракона" - бетонні блоки, що перешкоджають руху техніки.

В Одеській ОВА повідомляють, що це не реакція на конкретну загрозу, а завчасна підготовка. Мета - мати готову лінію захисту до того, як вона може знадобитися.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаОдесаоборонаокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 26 травня: поривчастий вітер і до +30°
Суспiльство 26.05.2026 06:33:57
Погода 26 травня: поривчастий вітер і до +30°
Читати
Ліга конференцій УЄФА: Фінал розсудить італієць Мауріціо Маріані
Спорт 26.05.2026 00:01:25
Ліга конференцій УЄФА: Фінал розсудить італієць Мауріціо Маріані
Читати
Попри санкції: Українські підприємці постачали будматеріали для військових об’єктів РФ, – прокуратура
Надзвичайні події 25.05.2026 23:32:48
Попри санкції: Українські підприємці постачали будматеріали для військових об’єктів РФ, – прокуратура
Читати

Популярнi статтi