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Платна черга: США вводять нові правила подачі на візу

Платна черга: США вводять нові правила подачі на візу

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує запуск пілотної програми, яка дозволить заявникам за додаткову плату значно пришвидшити запис на співбесіду для отримання туристичних та бізнес-віз.

Як повідомляє Associated Press із посиланням на внутрішні документи Державного департаменту США, новий механізм передбачає можливість отримати дату співбесіди протягом приблизно 10 днів після сплати додаткового збору.

Вартість послуги становитиме 750 доларів США, які додаються до стандартного консульського збору у 185 доларів. Таким чином, прискорений формат оформлення візи фактично стає платною опцією швидкого доступу до черги.

Пілотний проєкт планують запровадити в окремих посольствах і консульствах США. Перелік установ, де буде доступна ця послуга, мають оприлюднити до 1 липня. Дія програми наразі обмежена періодом до кінця року, однак її можуть продовжити залежно від результатів.

Ініціатива з’являється на тлі посилення міграційної політики США та зростання навантаження на консульські служби. За даними медіа, нові процедури перевірки заявників, включно з додатковим аналізом цифрових даних і соціальних мереж, уже спричинили затримки в оформленні віз у низці країн.

У Держдепартаменті підкреслюють, що сплата за прискорений запис не гарантує отримання візи, а лише дозволяє швидше пройти етап співбесіди та розгляду заявки.

Як повідомляло раніше ForUa, Федеральний суд США визнав незаконним запровадження адміністрацією президента Дональда Трампа додаткового збору у розмірі 100 тис. доларів для заявників на отримання робочих віз H-1B.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

віза СШАтуристична візабізнес-візаспівбесідазапис
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