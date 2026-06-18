Швеція виділяє понад $100 мільйонів на закупівлю американської зброї для України

Швеція виділяє $108 млн. на підтримку ініціативи PURL, в рамках якої українські партнери закуповують у США зброю для України.

Ці кошти є частиною раніше оголошеного пакету допомоги Україні.

Міністр оборони Пол Йонсон зазначив, що завдяки PURL Україна може швидко отримати доступ до американського оборонного обладнання, що є для неї найпріоритетнішим, зокрема – до сучасних засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

"Це має вирішальне значення для того, щоб Україна могла захищатися від подальших атак Росії. Підтримка Швеції є довгостроковою, всеосяжною та ґрунтується на потребах України", – сказав він.

Це вже вчетверте Швеція виділяє кошти в рамках PURL. З урахуванням нового внеску загальний обсяг підтримки Швеції через PURL становить $543 млн.

Фото: mod.gov.ua