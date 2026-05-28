Україна отримала орієнтовний графік євроінтеграції: що відомо

Європейська комісія окреслила попередній графік переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу. Перший етап офіційних переговорів можуть запустити вже в середині червня.

Як повідомляє Euractiv із посиланням на високопосадовця ЄС, 16 червня під час засідання Ради загальних справ у Брюсселі Єврокомісія планує представити пропозицію про відкриття першого переговорного «кластеру» для України. Після цього питання мають розглянути та затвердити лідери країн ЄС на засіданні Європейської Ради, яке відбудеться через два дні. У Брюсселі також очікують, що вже в липні можуть бути відкриті й інші переговорні «кластери» для України та Молдови.

Процедура вступу до Євросоюзу складається із шести окремих блоків, або «кластерів», які охоплюють ключові сфери законодавства та реформ. Перший із них стосується базових демократичних принципів, верховенства права, економіки та роботи державних інституцій. Саме його традиційно відкривають першим і закривають останнім. Для ухвалення кожного рішення щодо просування України до членства потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.

Раніше процес євроінтеграції України гальмувала Угорщина. Колишній прем’єр-міністр країни Віктор Орбан неодноразово блокував рішення щодо Києва. Однак після поразки його політичної сили на виборах ситуація змінилася. Новий глава угорського уряду Петер Мад’яр займає більш помірковану позицію. Хоча Будапешт поки не висловив прямої підтримки вступу України до ЄС, угорська влада демонструє готовність до компромісів у переговорах із Брюсселем.

