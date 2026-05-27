В Угорщині скасували рішення про вихід з МКС

У рамках надзвичайної процедури Національна асамблея проголосувала в середу вранці за законопроєкт, який скасовує вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду.

За пропозицію проголосували 133 депутати від партії "Тиса", 37 депутатів від "Фідес–KDNP" проголосували проти, а 5 депутатів від "Мі Хазанк" утрималися. Рішення набере чинності на наступний день після опублікування закону, повідомляє Telex.



Минулого тижня у резолюції уряд уже висловив свій намір у резолюції зупинити процес виходу, розпочатий на підставі рішення попереднього уряду Віктора Орбана.



Прем'єр Петер Мадяр від імені уряду подав законопроєкт до парламенту у вівторок. Він обґрунтував пропозицію тим, що "для збереження міжнародного миру та безпеки і захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найтяжчих міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі". На його думку, для цього необхідно зберегти участь Угорщини в Статуті Міжнародного кримінального суду.

Уряд Орбана минулої весни оголосив, що розпочне процес виходу Угорщини з Міжнародного кримінального суду, але незабаром після цього більшість партії "Фідес" у парламенті проголосувала проти цього рішення. Коли Беньямін Нетаньягу, якого розшукує МКС, прибув до Будапешта з офіційним візитом у квітні минулого року, його не заарештували, хоча Угорщина, як член МКС, була б зобов’язана це зробити згідно з міжнародним правом.

Процес виходу Угорщини з суду мав завершитися в червні, але Петер Мадяр раніше заявляв, що метою уряду "Тиси" є збереження членства в МКС.

