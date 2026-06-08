У Празі оголосили ім'я першого чеського астронавта

Першим чеським астронавтом, який, як очікується, відправиться на МКС наступного року, стане Алеш Свобода.

Про це було оголошено на пресконференції в понеділок в Планетарії в Празі, передає Ukrinform.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш, оголошуючи про це, послався на Угоду про здійснення чеської орбітальної місії на МКС, яку підписали Європейське космічне агентство (ESA) та компанія Vast.

«Участь у цій місії показує, що Чеська Республіка може бути частиною найпередовіших проєктів сучасності», – сказав глава уряду.

Місія в складі 4 астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) запланована на другу половину 2027 року.

Включення чеха до експедиції, яка має вирушити на кораблі Dragon має ще бути схвалене Багатосторонньою групою з управління екіпажами.

Нагадаємо, Dragon є проєктом американської компанії Space X.

Як повідомлялося, Алеш Свобода у 2022 році був відібраний до резервного загону Європейського космічного агентства (ESA). У рамках стратегічної угоди між ESA та приватною космічною компанією Vast він готується до польоту на Міжнародну космічну станцію як пілот космічного корабля SpaceX Dragon.