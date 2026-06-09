Генеральний прокурор МКС потрапив у гучний скандал

Керівний орган МКС вирішив відсторонити головного прокурора Каріма Хана від посади після завершення дисциплінарного провадження, розпочатого у зв’язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях на його адресу.

8 червня виконавчий комітет проголосував за передачу справи проти Хана на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду для розв'язання питання щодо його подальшої долі, повідомляє The Guardian.

Комітет із 21 держави-члена суду кваліфікованою більшістю голосів визнав, що Хан скоїв серйозний вчинок у зв’язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях.

Хан, відомий британський юрист, неодноразово заперечував звинувачення, які вперше з’явилися у 2024 році та спричинили хаос у його роботі на посаді керівника прокуратури суду. Звинувачення висунула жінка, яка працювала на нього в штаб-квартирі суду в Гаазі.

Рішення передати справу на розгляд 125 держав-членів МКС є безпрецедентним кроком для суду останньої інстанції й може призвести до голосування щодо відставки прокурора.

У своїй заяві керівний орган зазначив, що рішення про відсторонення Хана "не є ознакою остаточного результату". Хан уже тимчасово відсторонився від керівництва підрозділом МКС, який розслідує та притягає до відповідальності осіб, звинувачених у звірствах.

Виконавчий комітет ухвалив своє рішення на підставі звіту наглядового органу ООН та рекомендацій групи судових експертів, а також письмових матеріалів, які, як вважається, були подані Ханом та ймовірною жертвою.

Фото: icc-cpi.int.