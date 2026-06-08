За 16 років правління Орбана корупція могла коштувати Угорщині $194 млрд, - Біро

Корупція за часів уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана могла завдати країні збитків на близько 194 млрд доларів. Про це заявив керівник Управління з питань доброчесности Ференц Біро, повідомляє Bloomberg.

За його словами, за останні 16 років, протягом яких Орбан безперервно очолював уряд, корупція коштувала Угорщині приблизно 60 трильйонів форинтів. Біро стверджує, що ситуація погіршувалася через відсутність належної політичної волі для боротьби з корупційними практиками.

Глава антикорупційного органу також розповів про тиск з боку представників влади. За його словами, у 2024 році тодішній міністр юстиції Бенце Тужон та колишній міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока запросили його на зустріч і вимагали припинити перевірки в межах окремих розслідувань.

Водночас Тужон підтвердив факт зустрічі, але заперечив будь-яке втручання в діяльність Управління з питань доброчесності.

У Bloomberg нагадують, що у 2025 році угорські правоохоронці провели обшуки як в офісі антикорупційного відомства, так і вдома у самого Біро. Це сталося після того, як орган почав перевіряти урядові витрати.

Тоді керівник Управління з питань доброчесності заявив, що такі дії були спрямовані на його залякування та мали на меті змусити його залишити посаду.