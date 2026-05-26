Переговори США та Ірану затягуються

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо угоди з Іраном затягуються через суперечки щодо формулювань.

Коментарі Рубіо пролунали через кілька годин після того, як американські військові здійснили так звані удари у відповідь, спрямовані проти іранських ракетних пускових установок та суден у районі Ормузької протоки, повідомляє CNN.



"Потрібно кілька днів, щоб вирішити… розбіжності щодо окремих слів чи речень. Протока має бути відкритою, вона буде відкритою так чи інакше", - сказав Рубіо.



Хоча іранські чиновники ще не прокоментували удари США, іранські ЗМІ назвали їх порушенням чинної угоди про припинення вогню.

