Лукашенко несподівано попросив вибачення у Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий вибачитися перед президентом України Володимиром Зеленським за свої різкі висловлювання, якщо вони його образили. Водночас білоруський лідер закликав українського президента не загострювати відносини з Мінськом. Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія", повідомляє БЕЛТА.

За словами президента Білорусі, його жорсткі заяви були відповіддю на нібито погрози з боку Зеленського щодо можливих ударів по території Білорусі. "Я довго мовчав, хоча багато хто дивувався цьому. Розумів, що людина перебуває під великим тиском. Але коли почали лунати погрози на мою адресу, я був змушений відповісти", – заявив Лукашенко.

Він визнав, що міг надто емоційно відреагувати на ситуацію. "Якщо Володимир Олександрович образився – вибачаюся перед ним за ці слова. Можливо, не варто було їх говорити, враховуючи, що він воює", – сказав Лукашенко. Водночас він наголосив, що вважає свою реакцію відповіддю на попередні заяви української сторони.

Лукашенко також заявив, що Україна не повинна очікувати воєнних дій з боку Білорусі та закликав Зеленського не провокувати напруження у відносинах між країнами. "Йому треба заспокоїтися і сприйняти це як факт. Не потрібно провокувати мене чи білорусів. У Білорусі багато людей, які хочуть миру так само, як українці", – зазначив він.

Крім того, президент Білорусі нагадав про свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни, які, за його словами, лунали ще у 2022 році. На його переконання, якби тоді вдалося реалізувати запропоновані підходи, нинішня ситуація могла б бути іншою.

Як повідомляло раніше ForUa, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка заявив, що Мінськ не буде втягуватися у війну з Україною, якщо проти його країни "не буде скоєно агресії", та висловив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським, у тому числі й на території України.