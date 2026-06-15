Варшава хоче українські дронні технології в обмін на старі винищувачі МіГ-29

Польща поки що не передала Україні винищувачі МіГ-29, оскільки сторони не завершили переговори щодо обміну військовими технологіями. Варшава розраховує отримати доступ до українських напрацювань у сфері безпілотних систем і очікує на відповідне рішення Києва.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє Rzeczpospolita.

За його словами, питання передачі літаків безпосередньо пов’язане з домовленостями про технологічне співробітництво між двома країнами.

«Ми не передавали Україні винищувачі МіГ. Ми домовилися з українською стороною про передачу технологій. Якщо це питання буде вирішено, то справа з винищувачами завершиться успіхом», — сказав Томчик.

Він наголосив, що між Варшавою та Києвом триває діалог щодо цього питання.

За словами польського посадовця, Польща активно розвиває власні безпілотні спроможності та зацікавлена в отриманні доступу до українського досвіду і технологій у цій сфері.

«Поляки чітко заявили: з огляду на те, що ми розбудовуємо власні дронні можливості, ми хотіли б також мати змогу користуватися цими українськими можливостями. Звісно, ми передамо обладнання Україні, якщо це питання буде вирішено. У цій справі нічого не змінилося, питання не вирішено», — зазначив Томчик.

Переговори щодо передачі Україні польських МіГ-29 тривають від початку повномасштабного вторгнення Росії. У грудні 2025 року Генеральний штаб Польщі повідомляв, що розглядає можливість передачі літаків, які вже наближаються до завершення свого ресурсу експлуатації.

Тоді польська сторона заявляла про зацікавленість в отриманні українських технологій безпілотників і ракет в обмін на винищувачі.

Раніше заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський також повідомляв, що Варшава готова передати Україні до дев’яти винищувачів МіГ-29 для посилення захисту від російської агресії.