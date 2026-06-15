В Україні говорять про антихристиянську сутність кремлівського режиму

У ніч проти 15 червня російський ударний безпілотник влучив у Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври. Після атаки близько 1:50 загорівся дах головного храму лаври. Пожежу гасили рятувальники, а згодом ліквідації вогню посприяв дощ.

Подія викликала гостру реакцію серед церковних діячів, представників влади та громадськости. У багатьох заявах наголошувалося, що удар по одній з головних християнських святинь України вкотре демонструє антихристиянську та фактично сатанинську сутність кремлівського режиму.

Намісник Києво-Печерської лаври, митрополит ПЦУ Авраамій, порівняв звістку про атаку з особистим болем.

«Відчуття було таке, ніби ворожа куля попала тобі в серце. Прямо в серце! Їм вдається завдавати болю. Але хочу їм сказати, що ви не проти нас ведете боротьбу, а ведете боротьбу проти Бога», — заявив він у коментарі Радіо Свобода.

Авраамій також наголосив на символізмі удару, адже він припав на неділю Всіх українських святих.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав президента РФ Володимира Путіна «кремлівським антихристом».

«Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства… Пресвятая Богородице, зупини ірода!» — написав він у соцмережах.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що удар по Києво-Печерській лаврі став черговим доказом варварської політики Кремля.

«Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім’я у список найгірших варварів в історії», — наголосив глава МЗС.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний також відреагував на атаку.

«Ось так виглядає "рускій мір". Абсолютне зло!... Пожежа в Києво-Печерській лаврі. Ще один доказ навмисного знищення усього українського», — зазначив він.

Після російського удару лавру відвідав президент Володимир Зеленський, який оглянув пошкодження храму.

Окрему увагу в Україні звернули на історичні паралелі. Свято-Успенський собор уже був знищений у листопаді 1941 року, коли радянські спецслужби підірвали його під час німецької окупації Києва. Після цього храм десятиліттями залишався в руїнах і був відбудований лише в незалежній Україні. Освячення відбулося у серпні 2000 року.

Українська письменниця Оксана Забужко, коментуючи новий удар по святині, провела прямі історичні аналогії з подіями Другої світової війни та емоційно відреагувала на атаку.

«Згадали, в*родки чекістські, як вони її (лавру) в сорок першому палили! Що, ресентиментик засвербів?... Недовго вам, с.ки, зосталося».

Тим часом російське Міністерство оборони намагалося перекласти відповідальність за пошкодження собору на українську систему ППО Patriot. Однак Служба безпеки України заявила, що аналіз уламків на місці події підтвердив: храм був уражений дроном «Герань-2» — російською версією іранського безпілотника Shahed.

«Такий висновок вдалося зробити на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання», — повідомили в СБУ.