Частина неевакуйованої колекції графіки Харківського художнього музею втрачена після російської атаки

Харківський художній музей зазнав серйозних руйнувань унаслідок російської атаки 14 червня. Після прямого влучання безпілотника будівля втратила покрівлю та верхнє перекриття, а для її відновлення знадобиться капітальний ремонт.

Про це Українському Радіо Харкова розповіла директорка музею Валентина Мизгіна.

За її словами, попри значні пошкодження самої споруди, більшість музейної колекції вдалося врятувати. Основна частина експонатів перебувала на першому поверсі, тому не постраждала від пожежі та руйнувань.

Найбільших втрат зазнала графіка, яка намокла під час гасіння пожежі та через дощ, що потрапив усередину будівлі після руйнування даху.

«Майже все у нас збереглося, окрім графіки, яка змокла, коли боролися з пожежею майже дві години, а потім ще якраз дві години — профілактично, бо у нас деревʼяні перекриття й повернення вогню могло статися. Люди наші, музейники, працювали майже до півночі. Потім побігли, бо комендантська година», — розповіла Мизгіна.

Для порятунку пошкоджених творів музей запросив фахівців Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру. Реставратори вже працюють над відновленням графічних робіт, серед яких не лише малюнки та гравюри, а й пастелі, особливо чутливі до впливу вологи.

Директорка наголосила, що відновлення будівлі буде складним і тривалим процесом, адже музей є пам’яткою культури та архітектури місцевого значення. Перед початком робіт необхідно провести комплексні обстеження, підготувати проєкт реставрації та кошторис, а також отримати всі необхідні погодження.

«Я думаю, на створення проєкту і кошторису підуть два роки точно. А коли вже почнуться роботи – коли гроші будуть. Раніше ніхто не буде працювати», — зазначила вона.

Заступник директорки з господарської частини Сергій Шупенко повідомив, що це вже третє пошкодження музею від початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Музей вже втретє постраждав за час великої війни. Це влучання — пряме, цілеспрямоване ушкодження. Воно потребує більш фахового обстеження», — сказав він.

За словами працівників закладу, незадовго до атаки в музеї завершили ремонтні роботи. Тепер вартість відновлення може сягнути десятків мільйонів гривень.

Російський безпілотник влучив у будівлю Харківського художнього музею на вулиці Жон Мироносиць близько 17:50 14 червня. Унаслідок атаки постраждали щонайменше шестеро людей. Одномісячну дитину госпіталізували, ще четверо жінок зазнали гострої реакції на стрес, а 62-річна харків’янка отримала поранення.

За оцінкою архітекторів, через руйнування покрівлі та верхнього перекриття будівля потребуватиме повноцінного капітального ремонту.