Нові масовані ракетні обстріли України можуть бути вже незабаром - ЗСУ

Після чергової масштабної атаки на Київ Росія не планує знижувати інтенсивність обстрілів і може готувати нові масовані удари найближчим часом. Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко.

За його словами, російські війська наразі здатні здійснювати масовані атаки із застосуванням десятків ракет і сотень безпілотників кілька разів на місяць. При цьому, як зазначає експерт, противник майже не накопичує озброєння, а використовує наявні ракети та дрони практично одразу після виробництва.

Мусієнко навів приклад останніх атак, зазначивши, що під час удару 2 червня росіяни застосували меншу кількість ракет, ніж під час масованої атаки в ніч із 14 на 15 червня. Він припустив, що у червні ворог має потенціал щонайменше для ще одного подібного удару.

Експерт наголошує, що головною метою таких обстрілів є не лише руйнування інфраструктури, а й вплив на економічні, технологічні та логістичні процеси в Україні, а також психологічний тиск на населення та інформаційний ефект.

Окремо він відзначив спроби Росії виснажити українську систему протиповітряної оборони, зокрема запаси ракет для комплексів Patriot.

«Росіяни намагатимуться знову виснажувати запаси ракет Patriot для українських систем ППО», — зазначив Мусієнко, додавши, що Україні необхідно нарощувати власне виробництво ракетного озброєння.

За його словами, найближчими цілями російських атак залишаються Київ, Дніпро, Запоріжжя та Харків, а також прифронтові й прикордонні регіони. Він попередив про можливу ескалацію протягом найближчих місяців.

Водночас експерт наголосив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь по військових об’єктах на території Росії. На його думку, важливим фактором у зміні балансу сил може стати розвиток української ракетної програми та поява нових зразків озброєння.

Як повідомляло раніше ForUa, під час останнього обстрілу РФ вдарила по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом «Герань-2», що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу «Shahed».