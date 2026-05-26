СБУ затримала на Донеччині ще одну агентку фсб

Нею виявилась завербована ворогом продавчиня місцевого магазину, яка коригувала російські обстріли Краматорська і Малотаранівки, повідомляє СБУ.

Жінка завуальовано випитувала у відвідувачів магазину інформацію про місця дислокації Сил оборони у прифронтових населених пунктах. Також вона намагалась уточнювати отримані дані у свого сина – військового ЗСУ. 

Співробітники СБУ «розкусили» плани рашистів і завчасно затримали агентку. 

Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони в зоні розвідактивності фсб. 

Під час обшуку в зловмисниці вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, де вона координувала свої дії з російським спецслужбістом. 

Жінка потрапила до його уваги в одному з Телеграм-каналів, де виступала на підтримку кремлівського режиму. 

Згодом рашист завербував її під виглядом близьких стосунків і навіть обіцяв приїхати до неї у разі захоплення регіону. 

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

