СБУ затримала на Донеччині ще одну агентку фсб

Нею виявилась завербована ворогом продавчиня місцевого магазину, яка коригувала російські обстріли Краматорська і Малотаранівки, повідомляє СБУ.
Жінка завуальовано випитувала у відвідувачів магазину інформацію про місця дислокації Сил оборони у прифронтових населених пунктах. Також вона намагалась уточнювати отримані дані у свого сина – військового ЗСУ.
Співробітники СБУ «розкусили» плани рашистів і завчасно затримали агентку.
Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони в зоні розвідактивності фсб.
Під час обшуку в зловмисниці вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, де вона координувала свої дії з російським спецслужбістом.
Жінка потрапила до його уваги в одному з Телеграм-каналів, де виступала на підтримку кремлівського режиму.
Згодом рашист завербував її під виглядом близьких стосунків і навіть обіцяв приїхати до неї у разі захоплення регіону.
Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк