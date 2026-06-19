22 червня на Разбезе ООН обговорять обстріл Києво-Печерської лаври

Рада безпеки ООН збереться в понеділок, 22 червня, на екстрене засідання для обговорення останніх обстрілів України, зокрема Києво-Печерської лаври. Про це повідомили в секретаріаті Радбезу ООН, передає Ukrinform.

За останній тиждень Київ, Харків, Дніпро та інші міста зазнали сильних атак, у результаті яких загинули цивільні особи, масштабних пошкоджень завдано житловим будинкам та історичним памʼяткам, серед яких - Києво-Печерська лавра, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за київським).

Як повідомляв ForUA, Україна після російських атак ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН.