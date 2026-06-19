Вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства, – Навроцький

Вступ України до ЄС шкодить сільському господарству Польщі.

Про це під час урочистої церемонії з нагородження кращих польських аграріїв під назвою AgroLiga заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє канцелярія президента РП.

У своєму виступі перед польськими аграріями Навроцький підкреслив, що Варшава бореться з наслідками угоди між ЄС і Меркосур.

«Я надто пізно долучився до цього процесу, хоча навіть у цій програшній ситуації робив усе можливе по всьому світу, щоб зупинити рішення, шкідливі для польських фермерів»,- сказав Навроцький.

На його думку, «вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства».

«Як президент Польщі, і розуміючи прагнення України, я завжди стоятиму на захисті належного ставлення до польських фермерів, польської сільськогосподарської продукції, зокрема в контексті Європейського зеленого курсу та рішень ЄС», - наголосив Навроцький.

Польсько-український кордон від листопада 2023 до січня 2024 року блокували польські перевізники, а з лютого до квітня 2024 року – польські аграрії. Тоді вони також протестували проти нерівної конкуренції з боку українських фермерів і неконтрольованого напливу сільськогосподарських товарів з України.

Польща після набуття з 29 жовтня минулого року оновленої торговельної угоди Україна - ЄС залишила у силі ембарго на ввезення до країни низки українських сільськогосподарських культур – пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та низки продуктів переробки, - запроваджене у квітні 2023 року.