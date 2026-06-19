Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів

Уряд Австралії виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів допомоги для закупівлі критично важливого військового обладнання.

Після зобов'язання виділити 50 мільйонів доларів у рамках PURL у грудні 2025 року Австралія здійснить ще два додаткові внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.

"Те, що відбувається в Україні, має значення і для Індо-Тихоокеанського регіону, тому для Австралії так важливо залишатися послідовною та продовжувати підтримувати Україну доти, доки вона не досягне миру на власних умовах", - сказав заступник прем'єр-міністра Австралії Річард Марлз.

Ці кошти збільшують загальний обсяг підтримки України з боку Австралії до понад 1,8 мільярда доларів, включаючи понад 1,6 мільярда доларів військової допомоги з початку конфлікту.

Австралія продовжує брати участь у Коаліції охочих. Також австралійські сили оборони продовжують підготовку військовослужбовців ЗСУ в межах операції "Куду".

Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України, яка захищається від російської агресії.

Фото: armyinform.com.ua.