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Війна

Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів

Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів

Уряд Австралії виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів допомоги для закупівлі критично важливого військового обладнання.

Після зобов'язання виділити 50 мільйонів доларів у рамках PURL у грудні 2025 року Австралія здійснить ще два додаткові внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.

"Те, що відбувається в Україні, має значення і для Індо-Тихоокеанського регіону, тому для Австралії так важливо залишатися послідовною та продовжувати підтримувати Україну доти, доки вона не досягне миру на власних умовах", - сказав заступник прем'єр-міністра Австралії Річард Марлз.

Ці кошти збільшують загальний обсяг підтримки України з боку Австралії до понад 1,8 мільярда доларів, включаючи понад 1,6 мільярда доларів військової допомоги з початку конфлікту.

Австралія продовжує брати участь у Коаліції охочих. Також австралійські сили оборони продовжують підготовку військовослужбовців ЗСУ в межах операції "Куду".

Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України, яка захищається від російської агресії.

Фото: armyinform.com.ua.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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