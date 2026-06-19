Військовослужбовцю Шалаєву дали довічний термін за вбивство Дем’яна Ганула

Приморський районний суд Одеси визнав винним Сергія Шалаєва у вбивстві громадського активіста Дем’яна Ганула та призначив йому довічне позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням військового звання.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, Шалаєв отримав замовлення на вбивство активіста та заздалегідь підготувався до злочину. Зокрема, він оформив щорічну відпустку, орендував в Одесі дві квартири, незаконно придбав вогнепальну зброю, боєприпаси та ручні гранати, які зберігав у тимчасових помешканнях.

Після завершення досудового розслідування правоохоронці висунули йому обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство, вчинене на замовлення та з корисливих мотивів, незаконне придбання і зберігання зброї та боєприпасів, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

Суд визнав Шалаєва винним за всіма інкримінованими статтями та призначив найсуворіше покарання, передбачене законом, — довічне позбавлення волі. Крім того, суд ухвалив конфіскувати його майно та позбавити військового звання.

Водночас вирок ще не набрав законної сили. Сторони мають право оскаржити його в апеляційному порядку протягом 30 днів із моменту проголошення. До завершення цього строку або розгляду можливої апеляції вирок не може бути виконаний.

Нагадаємо, 14 березня близько 10:30 в Приморському районі Одеси було застрелено громадського активіста Дем’яна Ганула. Після скоєння злочину нападник утік, однак правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали. Ним виявився 46-річний військовослужбовець-дезертир Сергій Шалаєв.

Під час судового розгляду він визнав свою провину у вбивстві. Слідство розглядало кілька можливих мотивів злочину, серед яких замовне вбивство через громадську діяльність Ганула, особиста неприязнь, а також можливий російський слід, пов’язаний із проукраїнською позицією активіста.