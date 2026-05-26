Штрафи за дрібні поломки: що зміниться для водіїв на дорогах України

Українським водіям варто готуватися до посилення контролю на дорогах. Влада планує жорсткіше стежити за технічним станом автомобілів, а штрафи можуть застосовувати навіть за дрібні несправності, які інспектори здатні виявити візуально, без спеціального обладнання.

Найбільше нововведення може торкнутися власників старіших автомобілів, адже саме вони частіше мають технічні проблеми — з фарами, світловими приладами, дзеркалами або елементами кузова. Якщо раніше на подібні дефекти інколи не звертали уваги, то тепер підхід може стати значно жорсткішим.

Юристи зазначають, що після посилення контролю поліція отримає ширші підстави для перевірок як під час зупинок на дорогах, так і на блокпостах. У ряді випадків для складання адмінпротоколу може бути достатньо навіть зовнішньо помітної несправності.

Серед порушень, які можуть частіше фіксувати:

несправні або відсутні фари;

проблеми зі стоп-сигналами;

пошкоджені дзеркала;

непрацюючі поворотники;

інші дефекти, що впливають на безпеку руху.

Окремо зазначається, що перевірки можуть активізуватися під час звичайних зупинок транспортних засобів або на блокпостах. Для частини водіїв це означатиме, що навіть незначна поломка може призвести до штрафу.

Паралельно в Україні розширюють систему автоматичної фіксації порушень. У 2026 році планується встановлення ще більшої кількості камер, зокрема з елементами штучного інтелекту. Такі системи зможуть автоматично аналізувати дорожню ситуацію та фіксувати порушення без участі поліцейських.

Нові комплекси поступово з’являтимуться не лише на трасах, а й у містах — біля житлових кварталів, парковок і великих перехресть. Фактично система дорожнього контролю рухається у бік постійного цифрового нагляду.

