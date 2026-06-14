Уряд схвалив стратегічний підхід до підтримки переселенців

Кабінет міністрів схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року — документ, який формує єдиний державний підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб та громад, які їх приймають. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

«Раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньо переміщених осіб — окремі рішення допомагали закривати певні потреби, але це не були об’єднані в цілісну систему. Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут: від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому», — зазначив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

У стратегії закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи: від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення, з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини.

Зокрема, планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Вона має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері внутрішнього переміщення.

Також передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава — краще враховувати потреби й зворотний зв’язок ВПО.

Окрему увагу приділено посиленню роботи мультидисциплінарних команд у транзитних центрах, щоб люди могли швидше отримувати базову допомогу, проходити індивідуальне оцінювання потреб та отримувати необхідну підтримку після переміщення.

Важлива частина стратегії — розвиток персонального маршруту підтримки ВПО та їхніх родин, підтримка приймаючих громад, розвиток житлових рішень, можливостей для працевлаштування та економічної самостійності внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляв ForUA, внутрішньо переміщені особи можуть отримати державну підтримку в різних сферах — фінансову допомогу, житло, працевлаштування, медичні та соціальні послуги. Відтепер всі актуальні послуги та підтримки для ВПО та алгоритми отримання допомоги доступні на сайті vpo.gov.ua.