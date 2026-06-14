Сьогодні США та Іран підпишуть меморандум у віртуальному форматі

Підписання меморандуму між Сполученими Штатами та Іраном відбудеться у неділю, 14 червня, у віртуальному форматі й передбачатиме продовження перемир’я ще на 60 днів. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Axios.

«Очікується, що США та Іран разом із пакистанськими та катарськими посередниками проведуть віртуальну зустріч у неділю, 14 червня, та онлайн підпишуть меморандум про взаєморозуміння, який продовжить припинення вогню на 60 днів», - пише Axios.

За інформацією видання, меморандум передбачатиме відкриття Ормузької протоки та початок переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Співрозмовники Axios зауважили, що рішення про підписання у віртуальному форматі ухвалене з логістичних причин. Ключовим стало те, що у разі очної зустрічі віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолює американську переговорну групу, не встиг би повернутись на батьківщину до від'їзду президента Дональда Трампа на саміт G7 у Франції, куди він планував вирушити у понеділок вранці.

Раніше ForUA повідомляв, що Трамп заявив, що мирну угоду з Іраном буде підписано в неділю, після чого негайно буде відкрито Ормузьку протоку.

Водночас іранська сторона фактично спростувала заяву глави Білого дому. Корпус вартових ісламської революції у соцмережах заперечив можливість підписання документа в неділю та розкритикував «незвичну наполегливість» президента США щодо саме цієї дати.