Ніч нікчем: навіщо Путін вдарив по Києво-Печерській лаврі

Країна кокошників та балалайок, яка на п’ятому році повномасштабної війни продовжує імітувати прагнення до встановлення миру, ні на мить не припиняє своєї терористичної ходи. Наочним прикладом цього стала ніч проти понеділка, 15 червня, коли агресор, серед іншого, сприйняв Києво-Печерську лавру за «центр ухвалення рішень», нанісши удар по цій древній святині. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

У ніч проти 15 червня країна-агресорка Росія завдала масованого удару по Києву дронами, балістикою, гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон» і крилатими ракетами Х-101.

В українській столиці внаслідок удару четверо людей загинуло, є багато руйнувань житлових будинків і вперше за час великого вторгнення суттєво пошкоджена Києво-Печерська лавра, зокрема Успенський собор.

«Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак за останній час. Внаслідок масованого повітряного удару постраждали житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури, а також територія Києво-Печерської Лаври - унікальної духовної, історичної та культурної святині України, яка протягом багатьох століть залишається одним із головних центрів православного життя та невід’ємною частиною світової культурної спадщини. У перші години після надзвичайної події ми не мали можливості оперативно оприлюднити офіційне повідомлення. Уся моя увага братії, духовенства, працівників та відповідних служб була зосереджена на невідкладних заходах із захисту святинь та забезпечення їхньої безпеки. Передусім було організовано термінову евакуацію богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, але й національну та загальнолюдську цінність. Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині», - написав у соцмережах намісник Києво-Печерської лаври Єпископ Авраамій.

«Ми можемо офіційно повідомити, що Києво-Печерська Лавра, яка є не лише національною святинею українського народу, але й визначною пам’яткою світового значення, опинилася серед об’єктів, які зазнали впливу цієї масштабної атаки. Кожне пошкодження, завдане такому місцю, є болісною втратою не лише для віруючих, але й для всіх людей, які усвідомлюють значення духовної, культурної та історичної спадщини для майбутніх поколінь. Закликаємо міжнародну спільноту, представників релігійних організацій, культурних інституцій та всіх людей доброї волі звернути увагу на необхідність захисту духовної та культурної спадщини України в умовах триваючої війни. Збереження таких святинь є спільною відповідальністю перед історією, сучасністю та майбутніми поколіннями. Просимо всіх небайдужих піднести молитви за перемогу та мир в Україні, за Київ, за всіх постраждалих від цієї атаки, а також за збереження святинь Києво-Печерської Лаври. Віримо, що навіть у найважчі часи духовна спадщина, віра та єдність народу залишаються тими основами, які неможливо зруйнувати жодною силою», - підсумував священнослужитель.

Водночас політолог Петро Олещук зауважує наступне: «Я ще кілька років тому говорив, що перш ніж визнати втрату Києва рашисти обовʼязково обстріляють Лавру і Софію, які з точки зору їхньої імперської легітимності є найбільш «цінними» для них у Києві. На жаль, поступове визнання втрати ними України й надалі буде супроводжуватися атаками на українську історичну та культурну спадщину».

«Удар по Лаврі не просто так, думаю. Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам’ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами», - підкреслює у Facebook відомий журналіст Вахтанг Кіпіані, який багато років поспіль опікується питаннями історичної спадщини України.

Тим часом міністерка культури Тетяна Бережна нагадала, що лавра - це об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одна з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України та світу. «Києво-Печерська Лавра входить до списку під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Її атака – один з найважчих злочинів проти світової культурної спадщини», - наголосила профільна членкиня уряду.

«Цієї ночі ворог поцілив у саме серце — в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У святиню, якій майже тисяча років. У місце, звідки починалося християнство на наших землях. Це злочин проти всесвітньої спадщини й пам’яті всього християнського світу. Лише вдумайтеся, вони знищують святиню, якій більше років, ніж існує сама Москва. І чинить це держава, яка нарочито «цілуючи ікони», наводить ракети на монастирі, лікарні та житлові будинки. Коли наступного разу диктатор Путін робитиме екскурс в історію, коли буде розповідати про православʼя — просто покажіть йому фото палаючої лаври, щоб світ побачив справжню ціну його слів», - закликав колишній президент і чинний нардеп Петро Порошенко.

Принагідно зазначимо, що атака «шахедами» розпочалась ще ввечері напередодні, а після 1.30 ночі Повітряні сили повідомили про удар по Києву кількома хвилями ракет.

Першою хвилею рашистське залізяччя атакувало українську столицю з півночі та півдня. Це були і балістичні ракети, і гіперзвукові протикорабельні «Циркони», якими недоімперія тепер б’є не тільки з моря, але і з північного напрямку.

Зрештою, мер Києва Віталій Кличко повідомив про суттєві руйнування житлових будинків практично у всіх районах та десятки поранених. Також, за його даними, через ураження електромереж у низці районів Києва зникало світло.

Вельми показово, що напередодні цієї чергової ночі терору президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. За словами радника кремлівського диктатора Ушакова, розмова тривала рівно 55 хвилин. РосЗМІ повідомляють, що нинішній господар Овального кабінету, який сьогодні святкує своє 80-річчя, вкотре виступив за припинення бойових дій в Україні і нібито висловив готовність «вплинути на Київ та європейських партнерів США з тим, аби переконати їх, що жодні спроби завдавати ударів по інфраструктурі в РФ не змінять ситуацію на полі бою».

Крім того, Путін і Трамп домовилися, що представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом знову приїдуть до Москви, хоча до Київ вони не відвідали ще жодного разу.

Поспілкувався в телефонному режимі з главою Білого дому 14 червня і український лідер. За підсумками діалогу Володимир Зеленський повідомив, що вони з Трампом домовилися про зустріч віч-на віч на саміті G7, котрий пройде 15-17 червня у французькому місті Евіан – ле – Бен.