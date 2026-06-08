Уряд хоче посилити контроль за порушеннями ПДР після резонансної трагедії в Києві

Кабінет міністрів працює над пакетом рішень, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості аварій на українських дорогах. Серед запропонованих змін — жорсткіші санкції за систематичне порушення правил дорожнього руху, насамперед за перевищення швидкості.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

За її словами, уряд розглядає кілька ключових напрямків. Зокрема, йдеться про посилення відповідальності для водіїв, які регулярно порушують ПДР, удосконалення систем автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень, а також законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Свириденко наголосила, що остаточні рішення мають формуватися з урахуванням пропозицій громадськості.

Поштовхом до обговорення нових заходів стала резонансна аварія, що сталася 5 червня у Солом’янському районі Києва. Тоді автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості вилетів з дороги та врізався у підземний пішохідний перехід.

Унаслідок ДТП загинули четверо людей — двоє чоловіків, жінка та 12-річний Григорій Глушич. Ще троє осіб отримали травми.

Серед загиблих були співробітники Солом’янського управління поліції — старший лейтенант Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Будченко, які під час трагедії перебували на службі.

За кермом автомобіля перебував 49-річний житель Херсонської області. За даними слідства, він не впорався з керуванням. Чоловік зазнав травм і був госпіталізований. В Офісі генерального прокурора повідомили, що на момент аварії водій був тверезим.

Після ДТП з’ясувалося, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 було зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості.

Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів — за інші порушення ПДР. Крім того, у березні 2026 року він уже потрапляв у дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих.