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Війна

Рашисти нанесли шість ударів «Кинджалами» по енергетиці України

Рашисти нанесли шість ударів «Кинджалами» по енергетиці України

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо полковника зс рф - колишнього командира 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації.

Він забезпечував удари підпорядкованих йому підрозділів по об’єктах цивільної критичної інфраструктури України, повідомляє Офіс генпрокурора.

У період з 15 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року авіаполк завдав шість ударів аеробалістичними ракетами 9-С-7760 гіперзвукового комплексу Х-47М2 «Кинджал». 

Для атак використовували винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К. 

Цілями російських ударів були об’єкти Об’єднаної енергетичної системи України - теплоелектростанції та електричні підстанції. 

Атаки здійснювалися по об’єктах у Києві, а також у Київській, Львівській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. 

Ці удари спричинили кризу в енергозабезпеченні цивільного населення України, тобто були спрямовані проти інфраструктури, критично важливої для виживання людей. 

Унаслідок атак загинула одна цивільна особа, ще двоє цивільних отримали тілесні ушкодження. 

Російський полковник діяв за попередньою змовою з вищим військовим командуванням рф та грубо порушив закони і звичаї війни. 

Йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Офіс генпрокурора.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаенергетикаокупанти
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