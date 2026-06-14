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Надзвичайні події

Стрілянина на Київщині: Чоловік влаштував постріли у бік перехожих

Стрілянина на Київщині: Чоловік влаштував постріли у бік перехожих

В Ірпені на Київщині чоловік влаштував стрілянину у перехожих, його затримали. Про це у Фейсбуці повідомила Поліція Київської області.

Вчора увечері, 13 червня, у місті Ірпінь Бучанського району на Київщині до поліції надійшло повідомлення про стрілянину.

«Правоохоронці попередньо встановили, що на одній із вулиць міста невідома особа здійснювала постріли у бік перехожих. На місце події негайно прибули наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група», - йдеться у публікації.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець.

Внаслідок події ніхто не постраждав, зазначаються правоохоронці.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 КК України).

Як повідомляв ForUA, у Києві іноземець застрелив двох земляків під час конфлікту через гроші.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

стрілянинаКиївщинаІрпінькримінальні новини
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