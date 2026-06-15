Запроданка Лорак має в Україні майно на мільйони доларів

Співачка-зрадниця Ані Лорак володіє дев’ятьма об’єктами нерухомості в Україні, загальна ринкова вартість яких може становити мільйони доларів, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані реєстру прав на нерухоме майно.

За даними реєстрів, загалом артистці належить дев’ять об’єктів нерухомості в Україні. Наразі у власності артистки залишаються квартири та інші об’єкти нерухомості в Києві та області. Зокрема, на ім’я запроданки зареєстровано три квартири в одному з елітних житлових комплексів столиці. Найбільша з них має площу 394,1 кв. м. Вартість квадратного метра в цьому ЖК, за даними ЗМІ, сягає близько трьох тисяч доларів. Також співачці належить квартира площею близько 50 кв. м у районі Позняки.

Окрім цього, у жовтні 2021 року вона придбала квартиру в Шевченківському районі Києва площею 127 кв. м, а також ще одну квартиру площею понад 209 кв. м і кілька гаражних приміщень.

Крім нерухомості, на Ані Лорак в Україні зареєстровано п’ять торговельних марок, три з яких залишаються чинними.

Як повідомляло раніше ForUa, колишню народну артистку України та екснардепку від забороненої «Партії регіонів» Таїсію Повалій заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також у дохід держави передано майнові права на її музичні твори.