Кремль готує нову ескалацію: у Європі попереджають про загрозу нового масштабного наступу

Росія продовжує масовані удари по території України, спрямовані проти цивільної інфраструктури, що призводить до загибелі мирних жителів. Паралельно в МЗС РФ звучать нові погрози щодо можливих атак на Київ.

Кремлі не відмовляються від стратегічної мети встановлення повного контролю над Донбасом, попри активний опір України, повідомляє Bild. За даними видання, в Росії може вже існувати попередній план бойових дій на літо 2026 року, а тиск на столицю України розглядається як один із його можливих елементів.

Австрійський військовий експерт Маркус Райснер зазначає, що нині російські сили концентруються переважно на центральній ділянці східного фронту, водночас посилюючи активність у Харківській, Сумській та Запорізькій областях. За його словами, йдеться про спробу виявити слабкі місця в обороні та змусити Україну перекидати резерви на різні напрямки.

У відповідь британський аналітик Кір Джайлс наголошує, що не бачить ознак підготовки РФ до великого літнього наступу. На його думку, для Москви ключовим є не лише контроль над територіями, а й політичний та дипломатичний тиск на Україну і її союзників.

Він додає, що Росія намагається посилити вплив на міжнародні рішення, зокрема через тиск на США, паралельно продовжуючи удари по українській цивільній інфраструктурі.

Україна, зі свого боку, готується до можливого загострення. За словами військових, Сили оборони зміцнюють оборонні рубежі та розширюють можливості для ударів углиб території РФ, зокрема по логістиці та критичних об’єктах противника.

Водночас зазначається, що українські дрони дедалі частіше вражають російські нафтопереробні заводи, паливні склади та промислові об’єкти, що може впливати на здатність РФ підтримувати інтенсивність бойових дій.

