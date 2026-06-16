Росія не отримувала ні від кого пропозицій щодо організації зустрічі із Зеленським, – Ушаков

У Кремлі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливості проведення особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Таку заяву прокоментував дипломат, помічник Путіна Юрій Ушаков, передають пропагандистські ЗМІ.

«Росія не отримувала ні від кого пропозицій щодо організації зустрічі із Зеленським», — повідомив він.

Також він утримався від прогнозів, чи може саміт G7 вплинути на позицію президента США Дональда Трампа щодо домовленостей, досягнутих в Анкориджі.

Ушаков заявив, що Кремль очікує, що спецпосланці лідера США зможуть приїхати до Москви для переговорів щодо України після підписання меморандуму між США та Іраном.

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков також повідомляв, що не отримували жодних офіційних запрошень для зустрічі під час саміту «Групи семи» (G7), передають російські пропагандистські ЗМІ.

Пєсков стверджує, що між Москвою та Києвом немає офіційних каналів комунікації і додав, що якщо Зеленський справді готовий до серйозної розмови, то може прибути у столицю РФ, де його приймуть.

15 червня Зеленський повідомив, що запропонував провести особисту зустріч із Путіним у рамках саміту G7 у Франції.

Президент наголосив, що до перемовин могли б долучитися лідер США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Вашингтон дав згоду запросити російського лідера, а такий формат він назвав «гарною нагодою» для предметної дискусії про завершення війни.

Проте раніше сам Путін публічно заявив, що не бачить підстав для особистої зустрічі з українським президентом через його «нелегітимність».

Як повідомляв ForUA, США мають намір сфокусуватися на ситуації в Україні після завершення конфлікту з Іраном.