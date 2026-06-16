В Україну повернули ще 13 дітей із ТОТ Херсонщини

На підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини повернули ще 13 дітей. Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ще 13 дітей повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це 5 дівчат та 8 хлопчиків віком від 3 до 17 років. Серед них — одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Кожен і кожна з них внаслідок російської агресії пройшли через тиск, погрози та страх, підкреслив Прокудін.

Як розповів начальник ОВА, деяких дітей росіяни залякували розстрілами, переодягнувшись в українську форму. Інших, попри проблеми із здоров’ям, окупаційна влада змушувала ставати на військовий облік, а підлітків відкрито готували до війни — навчали на полігонах копати окопи, стріляти та кидати гранати.

Прокудін наголосив, що для цих дітей окупація вже позаду. Зараз вони проходять реінтеграцію в центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, безпечний прихисток і турботу.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації «Save Ukraine».

ForUA нагадує, станом на 30 квітня в Україну повернули 2126 викрадених Росією дітей.