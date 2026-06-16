У «Дії» запрацював новий сервіс для ветеранів

В Україні спростили процедуру надання послуг для ветеранів та їхніх родин. Відтепер можна подати дистанційно одну заяву і одразу отримати різні види державних послуг через електронний сервіс «Дія». Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

«Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії. Тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тепер на основі однієї поданої заявки можна буде отримати:

оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни (за умови, що рішення про встановлення інвалідності ухвалено медико-соціальною експертною комісією не раніше 1 червня 2024 року) чи статусу члена родини загиблого/померлого захисника;

отримання одноразової грошової допомоги від Міністерства у справах ветеранів;

доступ до соціальних послуг.

Прем'єрка нагадала, що раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Сама процедура була тривалою і передбачала кілька етапів: спочатку потрібно було оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення, потім окремо подати заяву на грошову допомогу. Також необхідна була особиста присутність в установах.

Тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви на порталі «Дія».

Заяви будуть опрацьовуватися протягом 5–30 календарних днів залежно від обраних послуг. Результат розгляду можна також буде отримати онлайн через портал «Дія».

«Більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів. Але у окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи», — додала Свириденко.

Для того, щоб отримати послугу онлайн, потрібно виконати кілька кроків: