Українські воїни нанесли удар по Московському НПЗ

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по Московському НПЗ у Московській області РФ у ніч на вівторок.

"За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Зафіксовано пожежу", – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів, а продукція підприємства – це понад 38% споживання столичного регіону в паливі, зокрема, завод постачає авіапальне аеропортам Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Потужність підприємства у переробці становить понад 12 млн тонн нафти на рік.

Уражено командно-спостережні пункти противника в районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Уражено польовий артилерійський склад противника в районі Кременівки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів окупантів у Донецьку та склад БпЛА у Маріуполі на Донеччині

Українські воїни били по зосередженню особового складу противника в районі Івановського Брянської області РФ. Підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів АТ "Центральне конструкторське бюро апаратобудування" поблизу міста Тула в РФ, яке спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Пошкоджено будівлю та несучу конструкцію складального цеху.

Станом на 06:00 16 червня, триває пожежа на території федеральної державної казенної установи "Комбінат Темп" у Рибінську Ярославської області РФ. Ураження було здійснено ще 14 червня.

Фото: Генштаб ЗСУ.