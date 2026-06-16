Командири на нараді з Федоровим звернули увагу на дефіцит далекобійної артилерії, роботизованих платформ і техніки

Понад 300 військових керівників, які взяли участь у нараді щодо трансформації Сил оборони, у відеоформаті винесли на обговорення проблеми забезпечення фронту. Передусім ішлося про бойову готовність військових частин і нестачу критично важливого озброєння та техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.



Командири корпусів і бригад зауважили на дефіциті артилерійських засобів далекобійного ураження, наземних роботизованих платформ, автомобільної техніки та квадроциклів — тобто саме того, від чого безпосередньо залежить спроможність підрозділів виконувати завдання на полі бою. Питання всебічного забезпечення стало одним із важливих під час дискусії.



Окремий блок питань стосувався кадрів. Військові керівники акцентували на необхідності зберегти професійних фахівців у строю та зменшити бюрократію при переведенні військовослужбовців між частинами — процедуру, яка сьогодні нерідко гальмує комплектування боєздатних підрозділів.



Нараду ініціював Міністр оборони Михайло Федоров. Формальним приводом стала презентація першого етапу трансформації Сил оборони — нових контрактів, спрощеного переведення між підрозділами, оновлених механізмів повернення військових із СЗЧ, перегляду термінів служби, грошового забезпечення та рекрутингу іноземців.