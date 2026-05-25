Прикордонники попередили про приховану небезпеку на кордоні з Білоруссю

Станом на зараз українські прикордонники не фіксують переміщення техніки, озброєння чи особового складу поблизу кордону з Білоруссю. Також не спостерігається збільшення кількості білоруських або російських військових. Про це заявив речник Державна прикордонна служба України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, безпосередньо на лінії кордону ознак накопичення сил наразі немає. “Переміщення техніки, озброєння чи особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону або такого накопичення ми не фіксуємо”, — зазначив Демченко.

Водночас він підкреслив, що українська розвідка продовжує уважно стежити за ситуацією вглиб території Білорусі, оскільки Росія чинить тиск на Мінськ щодо ширшого залучення у війну проти України.

У ДПСУ зазначають, що кількість білоруських підрозділів біля українського кордону фактично не змінюється з 2022 року — відбуваються лише ротації військових. Також, за словами Демченка, на території Білорусі зараз немає значної кількості російських бойових підрозділів, які могли б здійснити нове вторгнення в Україну. Переважно там залишаються логістичні та забезпечувальні підрозділи армії РФ.

Втім, у прикордонній службі наголошують, що ризик зберігається через розвиток військової та логістичної інфраструктури Білорусі поблизу українського кордону. У разі потреби Росія може швидко перекинути туди додаткові сили.

Як повідомляло раніше ForUa, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка заявив, що Мінськ не буде втягуватися у війну з Україною, якщо проти його країни "не буде скоєно агресії", та висловив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським, у тому числі й на території України.