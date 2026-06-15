Усі країни ЄС погодили відкриття першого кластера для України та Молдови, – Єврокомісія

Країни ЄС офіційно погодили відкриття першого кластеру для України та Молдови після успішних реформ в обох країнах. Про це заявили в пресслужбі Єврокомісії.

«Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу, включаючи справедливість, свободу та основні права», – Єврокомісія

В ЄК наголосили на успіхах України та Молдови в роботі над реформами.

ForUA нагадує, що після відкриття першого переговорного кластера 15 червня Європейський Союз може розділити переговорні процеси України та Молдови.