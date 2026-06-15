«Послуга» у 10 тис. доларів: на Харківщині поліція зупинила схему переведення військових за гроші

У Харківській області поліція затримала організатора схеми з переведення військових до інших частин, який стягував за відповідну «послугу» 10 000 доларів. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними поліції, йдеться про спільне викриття корупційної схеми оперативниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань поліції та слідчими Куп’янського районного відділу поліції. До її організації причетний житель Харківської області.

За версією слідства, чоловік за 10 тис. доларів обіцяв вплинути на посадових осіб та вирішити питання щодо переведення військовослужбовця до іншої військової частини.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання цієї суми коштів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.

«Місцевого мешканця затримано в процесуальному порядку, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід», — зазначається у повідомленні.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.